Baglioni Hotels: un video per tenere alto il brand Italia

Arrivano da Europa, Medio Oriente, Asia, ma il loro messaggio è unico: ‘Italy is also mine’. Sono i testimonial del video che Baglioni Hotels & Resort ha creato per diffondere un messaggio positivo: l’orgoglio di un luogo straordinario, un “patrimonio che appartiene a tutti noi”, un Paese il cui brand è forte, ma va comunque salvaguardato soprattutto ora, in un momento così buio.

I testimonial – buyer internazionali, designer e turisti – citano i loro luoghi del cuore: Ponte Rialto, Piazza di Spagna, Villa Borghese, Palazzo Bernini, e poi ancora Ponte Vecchio e il Duomo di Firenze. Qualcuno pensa alla carbonara, altri al design, all’arte e alla gente. Ma tutti, dicono le parole in sovraimpressione, portano con sé un pezzo d’Italia, come i milioni di visitatori che ogni anno scelgono una vacanza nella Penisola.



Pubblicato su tutti i social il video ha già registrato oltre 250mila visualizzazioni e, dopo l’Italia con il 64,1% di share, il secondo Paese che lo ha visto di più sono stati gli Stati Uniti.



Mantenere alta l'attenzione

Un messaggio di speranza che cela una strategia: quella di mantenere alta l’attenzione internazionale sul brand Paese, in modo da poter ripartire di slancio non appena l’emergenza sarà finita.



“Le prossime settimane - sostiene il ceo della compagnia alberghiera, Guido Polito - vanno affrontate con lucidità, impegno e determinazione. Con la collaborazione di tutti riusciremo a superare questo momento, uscendone ancor più forti, pronti a cogliere nuove opportunità”.

Stefania Galvan