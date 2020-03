I ‘bond’ alberghieri firmati HotelNerds by EasyConsulting

Uno strumento alternativo per sostenere le prenotazioni alberghiere è quello esso in campo da HotelNerds by EasyConsulting da un’idea di Fabrizio Zezza e Walter Pecoraro. Si chiama ‘TakeAStay’ e si tratta di un vero e proprio ‘bond’ che i singoli albergatori potranno offrire alla loro clientela.

Il bond potrà essere utilizzato per prenotare in un secondo momento, per fare un regalo o come pagamento parziale per una prenotazione futura, garantendo così liquidità all’albergo e flessibilità e vantaggi al cliente.



In pratica, l’albergo prefissa i valori dei suoi ‘bond’, con tagli di valore variabili che potrà vendere sul suo sito, oppure condividere attraverso i social network o ancora con invio per email ai clienti più fidelizzati. I bond, che pagabili attraverso PayPal, possono anche essere regalati a terzi e sono un’evoluzione dei voucher.



“Questo strumento per ora verrà offerto gratuitamente e non contempla commissioni – spiega Fabrizio Zezza, ceo di HotelNerds -. La duplice valenza di TakeAStay sta nel fatto che l’albergatore si riappropria da subito dell’attività commerciale, offrendo un’alternativa di acquisto alle Ota. Il mercato di riferimento di questi bond sarà inizialmente quello domestico, poiché nell’immediato futuro, la ripresa dell’hotellerie italiana potrà contare principalmente o quasi esclusivamente sulla clientela italiana, ed è un modo per garantire liquidità all’albergatore ed un nuovo orizzonte operativo.”



Nei piani di sviluppo del progetto TakeAStay c’è anche la realizzazione di un portale che conterrà tutte le strutture alberghiere che vorranno lanciare sul mercato i loro futures e lo si potrà anche abbinare ai voucher già previsti da Federalberghi.