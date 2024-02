B&B Hotels inaugura la nona struttura nel Lazio

B&B Hotels amplia la propria presenza nel Lazio inaugurando il B&B Hotel Pomezia Cortese, a pochi minuti dal B&B Hotel Pomezia Roma, l’altra struttura del gruppo nella destinazione. La new entry porta a nove gli hotel presenti nel Lazio e a 71 il portfolio complessivo italiano del gruppo e si presta bene a ospitare sia i clienti leisure, sia il traffico business, essendo a soli 30 minuti di auto dall’aeroporto di Fiumicino e a pochi metri dalla via Pontina, che collega la struttura al litorale laziale e l’area dei castelli Romani.

Lazio regione fondamentale

“Con l’apertura del B&B Hotel Pomezia Cortese portiamo a due il numero delle aperture nel 2024 - commenta Liliana Comitini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria -, a conferma di una serrata pipeline che ci permette di proporci come catena di riferimento in Italia nel segmento value for money. Il Lazio per noi è sicuramente una regione importante in cui siamo presenti con ben 9 strutture”.



Il B&B Hotel Pomezia Cortese ha 42 camere e gli ospiti hanno a disposizione una connessione WiFi illimitata e gratuita e una Smart TV 43", con Chromecast integrata per i canali Sky. Si può aggiungere la colazione alla propria prenotazione e nella hall è a disposizione il B&B Shop con bevande, snack dolci e salati, gelati, piatti pronti e un corner Beauty. L’hotel è inoltre pet friendly e dispone di un parcheggio gratuito.