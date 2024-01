B&B Hotels cresce nel Sud, ecco la new entry di Bari

B&B Hotels arriva in Puglia con il B&B Bari Rondò, la struttura situata nel quartiere Carassi della città, a breve distanza dal centro storico e a 20 minuti d’auto dall’aeroporto Karol Wojtyla.

L’hotel è composto da 61 camere dotate di bagno privato, materassi e cuscini made in italy, cassaforte e minifrigo, Smart TV con Chromecast integrato e una connessione Wi-Fi da 300 Mb/s. L’hotel è inoltre pet friendly.



Sviluppo in tutta la Penisola

“La nostra strategia - commenta Liliana Comitini, presidente e ad di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia - segue un obiettivo chiaro: approdare in nuove destinazioni per rafforzare così la nostra presenza in tutto il territorio italiano, Sud e isole comprese”.



Il nuovo hotel è anche attrezzato per l'organizzazione di eventi, training, meeting aziendali, grazie alla presenza di 3 sale conferenze da 100 posti complessivi. Al mattino è prevista una colazione a buffet “Better than a brunch” con prodotti dolci, salati e gluten free. L’hotel dispone anche di un parcheggio sotterraneo e di una reception aperta 24 ore su 24. Il gruppo dispone ormai di oltre 750 hotel in Europa e nel mondo e 70 in Italia.