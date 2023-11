B&B Hotels, continua la campagna d’Italia: nuova apertura in Veneto

Continua senza sosta l’avanzata di B&B Hotels in Italia. Il Gruppo annuncia l’apertura della sua 67esima struttura nel Paese: il B&B Hotel Quarto D’Altino, in Veneto. Si avvicina così il traguardo fissato dal brand di raggiungere 70 alberghi nella Penisola.

Quello di Quarto D’Altino è il settimo indirizzo nella regione, dopo quelli di Affi, Chioggia, Cortina, Padova, Treviso e Verona.



Situato nel cuore del paese, a pochi chilometri da Venezia, l'hotel dispone di 80 camere dotate di bagno privato dotato di doccia e un asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, cassaforte, tv e connessione wi-fi gratuita in tutta la struttura per garantire il massimo comfort durante il soggiorno.



A disposizione anche un parcheggio.



La new entry rappresenta “la scelta perfetta per un soggiorno sia per motivi di lavoro che di piacere in Veneto - commenta Liliana Comitini, presidente e amministratore delegato di B&B HOTELS Italia, Ungheria e Slovenia -. Il nostro obiettivo resta quello di diventare la catena alberghiera di riferimento in Italia nel segmento value for money, con una forte attenzione ai temi della Csr e per farlo proseguiamo nella nostra serrata pipeline di aperture, offrendo sempre un'esperienza di viaggio confortevole, conveniente e di qualità superiore a tutti gli ospiti”.