B&B Hotels si espande in Sicilia: nuova apertura a Catania

Salgono a quota 3 le strutture targate B&B Hotels in Sicilia. Il nuovo rafforzamento nel Sud Italia arriva con l’apertura del Catania City Center, posizionato nei pressi del centro cittadino e di piazza Duomo.

La struttura offre 96 camere ed è stata attrezzata per potere ospitare anche chi soggiorna con i propri amici animali.



“La nostra missione primaria è consolidare la nostra posizione come la catena alberghiera di riferimento in Italia nel segmento value for money, mantenendo un impegno saldo verso le pratiche di Corporate Social Responsibility – commenta Liliana Comitini, presidente e ad per Italia, Ungheria e Slovenia. Per raggiungere questo obiettivo, continuiamo ad ampliare la nostra rete attraverso una pipeline di aperture serrata”.