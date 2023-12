Bluserena Hotels & Resorts dà il via alle vendite per l’estate 2024. Il Gruppo si prepara ad affrontare la calda stagione nelle sue strutture in Sardegna, in Puglia, in Calabria, in Sicilia e in Abruzzo, anticipando anche alcune novità negli indirizzi sardi.



A partire dall’Is Serenas Badesi Resort. La struttura situata a ridosso della Gallura nella stagione ‘24 introdurrà la formula ‘full all-inclusive’, diventando così il primo resort di alto profilo della Sardegna a offrire questo servizio. Il concetto di ‘full all-inclusive’ non include solo i pasti principali come colazione, pranzo e cena, ma anche bevande, cocktail, snack illimitati a disposizione degli ospiti in qualsiasi momento della giornata.

Inoltre, i clienti delle camere Prestige potranno godere di più servizi: oltre a piscina esclusiva con bar, dalla prossima estate gli ospiti avranno un’area riservata al ristorante con pranzo e cena serviti al tavolo, un’area lobby per il check-in e il check-out riservata. Sono inoltre disponibili nuove e luminose Junior Suite.



Anche il Calaserena Resort, nel Sud della Sardegna, inizierà la stagione 2024 con alcune novità. Oltre alle parti comuni, che sono state oggetto di un importante restyling lo scorso anno, dalla prossima estate gli ospiti troveranno camere rinnovate, tra cui le nuovissime Suite, una nuova Area fitness e Spa.



Infine, il Gruppo garantirà riduzioni fino al 15% sul soggiorno estivo per le prenotazioni effettuate entro il 31 gennaio.