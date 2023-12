Bluserena e Savills lanciano il progetto ‘Bluserena4Green’

Bluserena Hotels & Resorts ha avviato una partnership con Savills, società attiva nella consulenza immobiliare.

Obiettivo dell’accordo, lo sviluppo della strategia Esg corporate per creare un sistema che integri governance e aspetti operativi della società alberghiera.

La collaborazione nasce da interessi centrali per Bluserena. Il tema della sostenibilità guida da sempre le scelte strategiche e gli investimenti del brand nel campo dell’impatto ambientale e climatico, così come nel rapporto con la comunità, nella sicurezza e inclusività sul lavoro e nella corporate governance.



Marcello Cicalò, ceo di Bluserena Hotels & Resorts, ha dichiarato: "La sostenibilità è uno dei pillar più importanti per noi di Bluserena, ed è al centro delle nostre operazioni. Vista la grande ricettività delle nostre strutture e il dovere di tutti noi di preservare il pianeta per le generazioni future, essere sostenibili è una priorità per il nostro gruppo. Siamo contenti della nostra partnership con Savills, che rafforzerà ulteriormente la nostra azione in questo campo. Insieme, ci impegniamo a implementare iniziative ecologiche e socialmente responsabili per offrire esperienze straordinarie ai nostri ospiti, ridurre l'impatto ambientale e creare un ambiente lavorativo sostenibile".



Nunzia Moliterni, head of building & project consultancy di Savills, ha aggiunto: “Siamo onorati di supportare Bluserena Hotels & Resorts nello sviluppo della loro strategia Esg. Il team di Savills ha come obiettivo quello di offrire soluzioni personalizzate ai clienti, aiutandoli a sviluppare strategie Esg e a implementare pratiche sostenibili sul proprio portafoglio immobiliare”.



Bluserena4Green, nome del piano strategico Esg dell’azienda alberghiera, con il supporto di Savills vedrà la luce entro il primo trimestre del 2024.