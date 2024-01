Bluserena lancia la formula full all-inclusive all’Is Serenas Badesi Resort

Un nuovo concetto di ospitalità a Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna, è quello che presenta Bluserena Hotels & Resorts, che dall’estate 2024 introdurrà la formula full all-inclusive.



Il resort, situato a Badesi a ridosso della Gallura, nella summer promuoverà la nuova formula che in include solo i pasti principali, ma anche un’ampia selezione di bevande, cocktail, snack a disposizione. Alla formula si aggiungono poi attività sportive e d’intrattenimento per grandi e piccoli.

Inoltre, saranno ampliati i servizi inclusi per i clienti che sceglieranno la tipologia di camere Prestige del resort di Badesi: oltre a piscina con bar, dalla prossima estate gli ospiti potranno accedere a un’area riservata del ristorante, un’area lobby per il check-in e il check-out riservata e a delle nuove e luminose Junior Suite.