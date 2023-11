Radisson rafforza il presidio in Ungheria, apre il Budapest BudaPart

Radisson rafforza la sua presenza in Ungheria aprendo il quarto hotel del gruppo a Budapest, il Radisson Hotel Budapest BudaPart, nel vivace quartiere della moda e dell’arte di Újbuda.

Le sue 198 camere e suite sono state progettate nel tipico stile Radisson, con un design raffinato dalle linee pulite, materiali naturali come pietra, legno e tessuti morbidi e una tavolozza di colori dai toni naturali e tenui, per creare uno spazio rilassante. Tutte le sale sono dotate di più porte Usb e wi-fi gratuito e le premium e junior suite dispongono di macchine Nespresso in camera e un soggiorno con divano e tavolo.



Le opzioni per il bt

Radisson Hotel Budapest, BudaPart è adatto anche alla clientela business, con cinque spazi riunioni con luce naturale e modulabili con vari allestimenti, per una capacità massima di 228 partecipanti.



Il ristorante Shanghai Kitchen, aperto tutto il giorno, propone una varietà di piatti cinesi classici e contemporanei, preparati utilizzando prodotti freschi di provenienza locale. Il rooftop bar è il punto forte dell'hotel, con la sua terrazza all'aperto e la vista panoramica sulla città.



“L’obiettivo – sottolinea Carien Veldman, direttore generale del Radisson Hotel Budapest BudaPart – è di proporre il nostro servizio ‘Yes I Can!’, con l’intento di creare esperienze memorabili in un ambiente unico, moderno e high-tech, ma anche confortevole”.