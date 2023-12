Radisson apre in Sudafrica il primo safari hotel

Radisson Hotel Group ha annunciato l'apertura del Radisson Safari Hotel Hoedspruit, il suo primo safari hotel in Africa e l'undicesimo hotel in Sudafrica. Inserito tra due riserve naturali, il Kruger National Park e il Blyde River Canyon, l'hotel si trova a 2 chilometri da Hoedspruit, nel cuore della provincia di Limpopo e a 20 minuti dall'aeroporto di Eastgate.

Come riporta Traveldailynews, l’hotel vanta una bella vista sulla catena montuosa più alta dell'Africa meridionale. Gli ospiti possono prendere parte a safari avvistare leoni, rinoceronti ed elefanti, fare trekking a cavallo o ammirare il paesaggio da una mongolfiera.



Il Radisson Safari Hotel Hoedspruit offre diverse tipologie di camere, dalle camere standard con vista sul giardino e sulle montagne alle suite Premium dotate di piscina privata e aree salotto all'aperto per ammirare il paesaggio naturale. Le 138 camere e suite dell'hotel offrono un ambiente rilassante con materiali naturali, dettagli in legno e colori della terra che rendono omaggio all'ambiente africano.



Presso il ristorante dal tetto di paglia, Mirage, gli ospiti possono gustare piatti di ispirazione sudafricana e libanese sulla terrazza. Il ristorante Pegasus offre piatti di ispirazione mediterranea, italiana, messicana e americana. Nel terzo ristorante dell'hotel, Boma, gli ospiti possono assaporare piatti fra i più famosi dell'Africa.



“L'apertura del Radisson Safari Hotel Hoedspruit segna la nostra undicesima apertura di hotel in Sudafrica e completa la nostra offerta Golden Triangle Safari con proprietà a Cape Town e il Radisson Blu Resort Mosi-oa-Tunya di recente apertura a Livingstone" ha affermato Tim Cordon, chief operating officer, Medio Oriente e Africa di Radisson Hotel Group.