Radisson porta il marchio Red nell'Est Europa, nuovo hotel in Georgia

Radisson porta il marchio Red nell’Europa dell’Est con il primo hotel a brand di Tbilisi, in Georgia. Situato in un ex ufficio postale di cent’anni fa, sulla famosa Davit Aghmashenebeli Avenue, il Radisson Red Tbilisi, appena inaugurato, ha l’obiettivo di unire in un unico edificio cultura, storia e design contemporaneo.

L'hotel è anche una destinazione culinaria grazie al Posta Restaurant & Bar, che fonde sapori georgiani, asiatici e internazionali. L'hotel dispone di 111 camere che vanno dalle standard alle junior suite, tutte caratterizzate dal design esclusivo tipico del brand Radisson Red. In tutto l’albergo gli ospiti possono trovare una serie di dipinti di un artista locale ispirati alla storica Tbilisi, oltre ai tradizionali balconi georgiani Shushabandi. Radisson Red Tbilisi dispone inoltre di tre sale riunioni completamente attrezzate per un massimo di 70 persone.