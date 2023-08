Radisson apre in Marocco il nuovo Radisson Blu Residences Saudia

Radisson completa la sua offerta in Marocco, e in particolare nella zona balneare di Saidia, con l’apertura del Radisson Blu Residences Saidia, con il quale il gruppo arriva a tre proprietà nella destinazione.

La struttura comprende 13 unità composte da suite, monolocali e appartamenti con vista mozzafiato sul Mar Mediterraneo. Completamente attrezzate con elettrodomestici e servizi, ampie zone soggiorno e cucine, le residenze offrono un comfort senza pari.



"Siamo lieti di aprire le porte del nostro ottavo hotel in Marocco e continuare la nostra costante crescita nel Paese, che rimane uno dei nostri principali mercati di riferimento in Africa – dice Tim Cordon, chief operating officer, Middle East & Africa di Radisson Hotel Group -. Radisson Blu Residences Saidia integra perfettamente i nostri due resort Radisson Blu esistenti a Saidia e fornisce la sistemazione ideale per ospiti che soggiornano a lungo e famiglie che cercano spazio e servizi aggiuntivi".



Gli ospiti possono godersi due grandi piscine per rinfrescarsi dal sole, fare una passeggiata lungo la spiaggia incontaminata conosciuta come la "Perla Blu" per le sue acque cristalline. Per il massimo relax, gli ospiti hanno accesso alla spa e al tradizionale hammam marocchino presso l'adiacente Radisson Blu Resort, Saidia Beach per un'autentica esperienza marocchina.



Dotato di due ristoranti “à la carte”, Le Perle Bleue, con show cooking dal vivo dalla colazione alla cena e La Table, che serve piatti di cucina fusion di sapori internazionali e mediterranei. Dal tè alla menta marocchino nel pomeriggio ai cocktail e alle tapas la sera accompagnati da musica dal vivo, il Bar Azure intrattiene gli ospiti mentre l'Afternoon Tea Lounge offre un rifugio ideale per chi cerca un'atmosfera serena e il Wet Bar offre rinfreschi a bordo piscina.



Per gli appassionati di sport, Radisson Blu Residences Saidia offre una selezione di attività sportive e ricreative per adulti e bambini, insieme a programmi di intrattenimento come feste, musica dal vivo e sessioni di golf presso il vicino campo da golf. Nelle immediate vicinanze delle residenze si trova il parco acquatico Aquaparks Alpamare Saidia per bambini e adulti e il porto turistico dove attende una serie di attività acquatiche.