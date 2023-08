Marocco, boom di turisti stranieri a Essaouira: presenze triplicate ad agosto

Quasi 300mila presenze straniere. È un’estate decisamente positiva quella che sta vivendo Essaouira. La città del Marocco ha registrato un boom di turisti provenienti, in particolare, dal Vecchio Continente.

In una nota, riportata da Ansa.it, il Municipio di Essaouira fa sapere che nel mese di agosto la città ha “triplicato il numero di turisti e tra questi, otre un terzo provenivano da Paesi europei”.



A fare da traino l’incremento dei collegamenti. “L’aumento dei voli diretti per Essaouira - continua la nota - ha contribuito in modo significativo a questo risultato. Secondo molti turisti e leggendo commenti sui social network e negli hotel, oltre alla leggendaria mitezza del suo clima in questi tempi di canicola, l’attrattiva di Essaouira si spiega con l’offerta culturale e artistica e soprattutto quella musicale”.