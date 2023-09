Player a caccia di talenti, ecco i gruppi che stanno facendo recruiting

Le compagnie alberghiere e i player della ricettività giocano d’anticipo per evitare di trovarsi con scarsità di personale all’inizio della nuova stagione estiva. Tema centrale è la destagionalizzazione, che consente ai datori di lavoro di allungare il contratto dei dipendenti evitando così il loro spostamento verso altri comparti.

“Per noi in Sicilia la destagionalizzazione è un tema centrale per risolvere la drammatica carenza di personale che migra verso altri settori - esordisce Marcello Mangia, a.d. Aeroviaggi -. Ormai è indispensabile innalzare il livello di tutti i servizi. Ma la qualità dell’offerta si fa solo con le persone”.



Il gruppo, proprietario del brand Mangia’s, gestisce direttamente 13 proprietà tra Sicilia e Sardegna. La ricerca di candidati per la prossima stagione è avviata e la società sta firmando i primi pre-contratti. In totale i posti di lavoro, spiega il Corriere della Sera, sono 1.500 di cui 250 a tempo indeterminato. I profili più richiesti riguardano ristorazione, sala e cucina, intrattenimento e il comparto alberghiero. Ma sono vacanti anche posizioni medio-alte, come direttori d’albergo e capi dipartimento. Per tutti sono previsti 15 giorni di formazione gratuita.



Sono invece 39 le posizioni aperte del Gruppo Una, che seleziona barman/barlady, addetti alla reception, cuochi e camerieri per le strutture di Bologna, Milano e Roma.



Gli open day di Club del Sole

Anche Club del Sole sta progettando di garantire impieghi annuali grazie all’acquisizione di strutture in Trentino. “I piani di crescita dei prossimi anni impongono di avere posizioni costantemente aperte – spiega al Corriere Francesco Giondi, a.d. Club del Sole -. Due le linee principali: ricercare nuove figure professionali e definire con iniziative di formazione e tutoraggio percorsi interni di sviluppo manageriale”.



Le selezioni partiranno a breve con una serie di open day in diverse città italiane. Si cercano receptionist, pizzaioli, barman ma anche direttori di struttura, responsabili punti vendita, ristoranti, spiagge. In quest’ottica verrà avviato il progetto ‘People & Culture’ per sviluppare talenti e skills. Anche Falkensteiner Hotels & Residences assume dipendenti in tutti i suoi hotel ed uffici con vari livelli di esperienza. Tra alberghi, appartamenti e campeggi di lusso le strutture sono 31 in 7 diversi Paesi. Si cerca personale a Villasimius, Jesolo, Brunico, Bolzano, Catanzaro. Le posizioni aperte in Italia sono 180 e vanno dall’amministrazione al marketing, dai servizi all’It.