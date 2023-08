Falkensteiner, upgrading ultimato per l’hotel in Carinzia: investiti 9 milioni

È tornato operativo come 4 stelle superior il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia che, dopo un articolato restyling da 9 milioni di euro che ha coinvolto tutti gli ambienti, va ora ad arricchire il portfolio Premium Collection del gruppo alberghiero altoatesino.

"Per soddisfare le aspettative sempre più elevate dei nostri ospiti e i requisiti di una struttura all’altezza della nostra offerta Premium abbiamo realizzato un importante investimento volto al restyling e alla modernizzazione del Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia - afferma Otmar Michaeler, ceo di FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group -. Gli ospiti abituali dell’hotel hanno già espresso il loro apprezzamento per questa opera di rinnovamento a tutto tondo, testimoniato dall’andamento delle prenotazioni, già molto positivo”.



Camere e servizi

Le camere, passate da 160 a 140, sono state ridisegnate e modernizzate per dare maggiore comfort agli ospiti. Anche gli spazi comuni sono stati pensati per essere più intimi e accoglienti. Il ristorante è stato completamente rinnovato negli arredi e nel design, oltre a presentare un concept gastronomico totalmente rivisto.



Anche la hall è stata ridisegnata, con pavimenti in legno, materiali naturali e nicchie per sedersi, che creano un ambiente accogliente. Di nuova concezione è anche il centro benessere Acquapura SPA, il cui concept si ispira all’area della regione carnica. Con un’estensione di 2400 m² dispone di piscina interna ed esterna riscaldata, Piscina dei Sensi, vasca idromassaggio esterna e piscina per bambini. Arricchiscono la proposta wellness una sauna finlandese panoramica, il Sanarium della valle del Gail, bagno turco, sauna infrarossi, il percorso Kneipp e una sala fitness.



Lo Sports Concierge

A disposizione degli ospiti uno Sports Concierge con suggerimenti e consigli sulle esperienze da vivere: dai percorsi di trekking alle escursioni su due ruote lungo uno degli 11 percorsi che si snodano sui confini di Austria e Italia, fino a una pausa nelle Piscine Naturali Radnig e Vorderberg o al lago turchese Weissensee.