Bilancio positivo per la stagione di Falkensteiner Hotels & Residences. "Il fatturato complessivo ha registrato una crescita del 10% da giugno a settembre - spiega a TTG Alessandra Niada (nella foto), head of marketing Italy - e il bacino italiano impatta il 12% sul fatturato totale”. Intanto si consolidano nuovi mercati, come la Repubblica Ceca, ma crescono anche la Croazia, l’Ungheria e gli Stati Uniti, questi ultimi da quando tre strutture del gruppo sono entrate nel circuito dei The Leading Hotels of the World. Positivo anche il trend della stagione invernale, che ad oggi registra globalmente un + 42% di fatturato rispetto al 2022. La forza del gruppo, in crescita per numero di strutture, risiede nella strategia di sviluppo, non basata su un ‘family business’ ma su una ‘family industry’, che investe di continuo. Altri punti di forza sono la ‘familiarità’ del servizio, sintetizzato nel claim “Welcome Home”, l’attenzione per l’offerta gastronomica e la sostenibilità. E.C.