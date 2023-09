di Stefania Galvan

Una stagione memorabile e un futuro promettente, anche grazie a un importante finanziamento da parte delle banche che apre le porte a diverse operazioni di sviluppo. Daniela Baldelli, direttore sales & marketing di Omnia Hotels, non potrebbe essere più soddisfatta di così, in una piazza come quella romana che sembra proprio essersi definitivamente lasciata alle spalle la lunga crisi pandemica: “C’è un indicatore che meglio di tutti gli altri testimonia l’ottimo andamento del gruppo – spiega – ed è il tasso di occupazione medio dei nostri hotel, che da inizio anno a oggi ha raggiunto l’85 per cento”.

Mix di leisure e business

Una media impegnativa da mantenere da qui a fine 2023, ma non impossibile, “grazie al mix tra leisure e business che caratterizza le nostre strutture. Dopo un agosto decisamente migliore di quello del 2022 – continua Baldelli –, grazie al ritorno in massa della componente d’oltreoceano, abbiamo un exploit di richieste per settembre, grazie anche ad eventi sportivi come la Ryder Cup di golf, ma anche per ottobre, con tante date sold out”.



E mentre tutto è pronto per il primo evento che inaugurerà, il 23 settembre, l’attività del nuovo Centro Congressi di oltre 1.000 mq dello Shangri La Roma Eur, Omnia Hotels prosegue a passo spedito verso il suo sviluppo: “Nostra ultima operazione – sottolinea Baldelli – è l’acquisizione dell’Hotel Mondial, un quattro stelle a pochi passi dal Teatro dell’Opera di Roma, che verrà interamente ristrutturato nel 2024 ma continua comunque a essere operativo”.



Novità anche sul fronte delle ristrutturazioni: dopo il refurbishment del Rose Garden Palace - che si presenta ora con camere completamente riviste, una nuova hall con bar e ristorante, nuove sale riunioni e un nuovo giardino - partiranno ai primi di dicembre i lavori per la riqualificazione dell’Hotel Imperiale di via Veneto: “Sarà completamente rivisitato - anticipa Baldelli – e posizionato sul mercato come quattro stelle superior”.