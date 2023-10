Ryder Cup a Roma, Santanchè: “Dallo sport la spinta propulsiva al turismo”

Oltre 70mila camere prenotate, 250mila biglietti venduti in 89 Paesi e un miliardo d’indotto previsto. Sono le cifre della Ryder Cup riferite dallo stesso ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che ha parlato del grande successo dell’evento di Roma: “Si tratta - dice, come riporta Ansa - di un’occasione unica e preziosa per la Capitale, che ospita la più importante e prestigiosa manifestazione golfistica al mondo, che diventa quindi occasione per l’intera nazione”.

“I numeri - aggiunge – testimoniano quanto il connubio tra sport e turismo sia strategico e vincente”. E evidenzia come sia proprio il Lazio, che ospita la Ryder, ad avere il maggior numero di prenotazioni: “Questo - concluse – significa che lo sport contribuisce a dare una grande spinta propulsiva al turismo”.