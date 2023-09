Omnia Hotels investe: inaugurato il Convention Center allo Shangri-La Roma

Un’area di 1800 mq con 13 sale e spazi multifunzionali, un salone di 400 mq con vetrate e un’area esterna con piscina. Sono le caratteristiche del nuovo Omnia Convention Center all’Hotel Shangri-La Roma, immerso nel verde del quartiere Eur.

“Un progetto impegnativo che diventa finalmente realtà” - afferma Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels -. La riqualificazione dello Shangri-La avviata in questi anni ci permette di riportare alla città un punto di riferimento importante, con tutti i servizi adeguati”.



Dopo il restyling completo delle camere, il gruppo sta proseguendo alla riqualificazione di tutte le aree disponibili, che oggi vede protagonista il nuovo centro congressi e che proseguirà nei prossimi mesi con la creazione di un’area dedicata alla piscina esterna con ristorazione.



Focus sul recupero degli spazi

Gli spazi multifunzionali del nuovo Omnia Convention Center sono composti da 2 sale plenarie ognuna scomponibile in ulteriori tre spazi (ognuno intitolato ad un pianeta), un salone di circa 400 mq con vetrate, per accogliere i servizi ristorativi, una grande cucina ad hoc e un’area esterna con terrazza. Il tutto realizzato recuperando un’area mai utilizzata dello Shangri-La Roma, secondo la filosofia della famiglia Lazzarini, che continua ad investire nel recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio: qui, infatti, nel lontano passato si era ipotizzato di costruire una piscina coperta, ma i lavori non erano stati ultimati. Il centro congressi dispone anche di sale interne e di un ingresso dedicato direttamente da viale Oceano Atlantico.