Arriva a Roma JO&JOE, il brand Accor dedicato ai nuovi viaggiatori

JO&JOE, brand di casa Accor nato nel 2016, sbarca finalmente in Italia e arriva a Roma. Il marchio, che vuole unire il comfort di un hotel e l'atmosfera amichevole di un ostello della gioventù, dal prossimo autunno debutterà sulla piazza romana con una struttura in pieno centro, in via della Quattro Fontane.

"JO&JOE rompe con gli standard alberghieri tradizionali e propone un’ospitalità inclusiva, che unisce praticità, comfort e accessibilità, rispondendo alle esigenze dei nuovi viaggiatori, delle comunità locali e dei nomadi digitali - spiega François Leclerc, deputy brand coo di JO&JOE.



Dopo Hossegor, due proprietà a Parigi, Vienna, Rio e Medellin, la struttura romana garantisce ispirazione all’atmosfera locale: ospitato in un ex monastero del XVI secolo presenta un cortile interno ed è uno spazio di incontro per viaggiatori e residenti, che qui possono pranzare, cenare, lavorare, divertirsi e pernottare. Gli spazi comuni comprendono un bar, un night club, un ristorante e una pizzeria, una sala riunioni, una lounge e un rooftop. La configurazione delle camere integra elementi antichi - come i soffitti a cassettoni in legno o affrescati - con soluzioni lineari e contemporanee.



Le soluzioni di soggiorno vanno dalle 15 camere private per due persone con bagno en-suite a camere tipo dormitori da quattro a otto persone, nonché a camere Out of Ordinary per due o quattro persone dotate di terrazza privata, per un totale di 49 stanze.



Il divertimento e la condivisione sono parte del dna di JO&JOE che offrirà anche uno spazio dedicato con un palco per rilassarsi alle note dei migliori dj e assistere a concerti.