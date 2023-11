Apre a Roma il primo Jo&Joe italiano

Ha aperto oggi a Roma il primo Jo&Joe italiano. Il brand di casa Accor è sbarcato nel cuore di Roma, vicino alla Fontana di Trevi e al Pantheon, ospitato in un ex monastero del XVI secolo.

Jo&Joe unisce il comfort di un hotel e l'atmosfera amichevole di un ostello della gioventù e si presenta come uno dei marchi più ‘giovani’ della squadra Accor, come uno spazio di incontro per viaggiatori e residenti, che qui possono pranzare, cenare, lavorare, divertirsi e pernottare.



Le soluzioni di pernottamento vanno dalla privacy totale come in un hotel alla conviviale condivisione di spazi e servizi: Jo&Joe Roma offre 49 camere e 210 letti, con 15 camere private per due persone con bagno en-suite, camere tipo dormitori da quattro a otto persone, che grazie a soluzioni modulari offrono una relativa intimità.



Infine le stanze Out of Ordinary per due o quattro persone dotate di terrazza privata, che si caratterizzano per i colori vivaci e innovative soluzioni di arredo.