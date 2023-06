Onefinestay propone il teatro ‘da camera’: spettacoli in esclusiva nella camera d’albergo

Uno spettacolo teatrale su misura direttamente nella propria camera d’albergo. È la proposta di Onefinestay, brand di case vacanza up level di Accor, che ha stretto una partnership con la compagnia teatrale londinese Revels in Hand per offrire ai propri ospiti un’esperienza innovativa, come si legge su Travel Weekly.

Gli ospiti di Onefinestay, infatti, possono prenotare esperienze teatrali domestiche private e completamente personalizzabili da Revels in Hand, con spettacoli che includono classici shakespeariani, gialli interattivi e persino spettacoli originali scritti per un'occasione specifica.



Per il momento, le esibizioni di Revels in Hand saranno disponibili presso le case di Onefinestay a New York, negli Hamptons, a Los Angeles e in varie destinazioni sciistiche degli Stati Uniti, ma si pensa ad espandere l'add-on nel Regno Unito.



Per quanto riguarda la pianificazione dello spettacolo, agli ospiti viene fornito un menu campione di opzioni teatrali, ma sono incoraggiati a uscire dalle proposte e a chiedere esperienze personalizzate. "Il menù è lì per dare loro un'idea di ciò che è possibile, ma solo un'idea", ha detto Michele Bayens, director of concierge services di Onefinestay.