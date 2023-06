Wyndham porta il marchio Trademark Collection in Turchia con l’Istanbul New Airport Hotel

Prima assoluta in Turchia per il marchio Trademark Collection by Wyndham hotel con l’Istanbul New Airport Hotel da 68 camere.

Il marchio si rivolge a proprietari indipendenti desiderosi di sfruttare le competenze di Wyndham insieme alle sue capacità di marketing, tecnologia e distribuzione di livello mondiale. Dal suo lancio nel 2017, il marchio ha ora più di 185 hotel nelle migliori destinazioni come New York, Berlino, Atene, Budapest, Bruxelles.



Situato nel quartiere in rapida crescita di Arnavutkoy, a 12 km dall'aeroporto di Istanbul e con facile accesso al vicino Mall of Istanbul e al parco tematico Vialand, l'Istanbul New Airport Hotel, Trademark Collection by Wyndham è un hotel di nuova costruzione che offre un ristorante in loco, un centro business, concierge e altri servizi. Le camere sono eleganti e accoglienti, dispongono di una serie di comfort moderni sono disponibili in configurazioni standard, deluxe e suite.