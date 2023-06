Wyndham apre in Grecia e porta il brand Registry Collection in Europa

Wyndham Hotels & Resorts porta in Europa il brand Registry Collection Hotel con l’apertura in Grecia dell'Ajul Luxury Hotel & Spa Resort, resort 5 stelle da 171 camere in Halkidiki, l’area di Salonicco.

I Registry Collection Hotels combinano l'individualità con un design accurato e un servizio di prima classe. L'Ajul Luxury Hotel & Spa Resort, di proprietà e gestito da Zeus International Hotels & Resorts, è l'ultima aggiunta a un portafoglio di 16 proprietà della Registry Collection in Messico, Panama, Brasile, Repubblica Dominicana e Giamaica.



“L'espansione di Registry Collection Hotels in Europa ci consente di diversificare ulteriormente la nostra offerta, dando ai nostri ospiti l'accesso a ancora più esperienze di viaggio e destinazioni in tutto il mondo – dice Dimitris Manikis, presidente Emea Wyndham Hotels & Resorts -. Zeus International Hotels & Resorts è un partner che la pensa allo stesso modo con molti anni di esperienza nell'accogliere visitatori e far crescere marchi in tutta Europa. Presentare il marchio con loro in Halkidiki, un hotspot per la sua natura impressionante, la sua costa e la sua cultura, rende questo lancio ancora più speciale”.



L'Ajul Luxury Hotel & Spa Resort è un hotel fronte mare con 171 camere, 26 ville private da 580 metri quadrati e 92 bungalow da 135 metri quadri, la maggior parte con piscina privata e tutte con vista sul mare. L'hotel offre cinque piscine e l'accesso alla vicina spiaggia di ciottoli. L'hotel offre un viaggio culinario nella cucina greca, italiana e mediterranea attraverso i suoi tre ristoranti, un centro benessere dal design unico con un'imponente piscina all'aperto, due campi da tennis, un campo da basket e un campo da beach volley, oltre a un parco avventura.