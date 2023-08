Wyndham Alltra Samana new entry in Repubblica Dominicana da dicembre

Aprirà il prossimo primo dicembre il Wyndham Alltra Samana, la new entry in Repubblica Dominicana del gruppo. Si tratta della prima struttura a brand Alltra ai Caraibi dopo le aperture effettuate in Messico.

Rinominato dal precedente Grand Paradise Samana, il complesso ha subito una ristrutturazione di tutte le camere e degli spazi pubblici. Il resort di fascia medio-alta, si legge su Travelweekly, offre agli ospiti una spiaggia privata, intrattenimento dal vivo, accesso a quattro piscine e quasi una dozzina di bar e ristoranti.



Wyndham Alltra Samana avrà 404 camere distribuite tra king, queen, suite familiari e bungalow. Tra le attività proposte escursioni a cavallo e tour in bici e in barca.