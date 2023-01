Bluserena dopo il fatturato da 95 milioni: via al restyling di sei strutture

"Un piano di restyling di sei strutture, un progetto verticale di riposizionamento dell'Ethra Congress Center in Puglia e una strategia complessiva di revisione e rinfrescamento del brand. Si articola in questi tre punti la strategia di Bluserena che, dopo un 2022 chiuso con un fatturato di 95 milioni e una stagione estiva che ha visto un totale di 1,2 milioni di presenze, ora guarda al futuro con fiducia.Una fiducia che, come spiega il nuovo ceo Marcello Cicalò, si fa forte degli oltre 30 milioni di euro stanziati nel 2021 in seguito all'acquisizione da parte del gruppo spagnolo Azora European Hotel & Leisure. I sei villaggi protagonisti del restyling torneranno operativi con un design contemporaneo e, in cinque casi, con camere completamente rinnovate...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)