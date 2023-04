“Attraverso questo rebranding frutto di un lungo e accurato studio, saremo in grado di aumentare la nostra brand awareness, attrarre nuovi clienti e rafforzare la nostra presenza sul mercato, proponendo anche una nuova esperienza di soggiorno ai nostri ospiti più fedeli”. Così il ceo di Bluserena Marcello Cicalò presenta la nuova identità dell’azienda che a livello pratico per la stagione estiva partirà dal nuovo look di 5 strutture del portfolio.

La rivisitazione del Calasarena Resort in Sardegna, Serenè Resort in Calabria, Serenusa Resort in Sicilia, Granserena Hotel e Torreserena Resort entrambi in Puglia sono il frutto di un investimento da 55 milioni di euro stanziati in seguito all’acquisizione da parte del fondo Azora European Hotel & Leisure.



Il restyling del brand sarà accompagnato da una campagna advertising multicanale e multisoggetto con il claim "Bluserena. La vacanza che resta”, visibile da questo mese.