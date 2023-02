Recuiting Bluserena per le strutture in Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna

Ripartono le selezioni di personale per Bluserena, azienda che durante l’alta stagione estiva occupa circa 2.500 dipendenti nel settore alberghiero e della ristorazione.

La ricerca per la stagione estiva 2023 si rivolge a diverse figure professionali: Direttore e Vice direttore; I e II Chef, Cuoco Capo Partita, Pasticcere, Pizzaiolo, Macellaio e personale di cucina; I e II Maître e personale di sala; Barman e personale bar; Front Office Manager e segretario di ricevimento; Economo; Responsabile bagnini e assistente bagnanti; Governante Hotel e cameriere ai piani; Manutentore Hotel nonché laureati/diplomati per tirocini nei reparti Direzione alberghiera, Ricevimento, Booking, Qualità, Economato, Amministrazione del personale.



Le figure professionali saranno inserite negli hotel e resort del gruppo in Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.



Tutte le informazioni e le posizioni aperte sono disponibili nell’area Lavora Con Noi del sito Bluserena.