L'anno dei boutique hotel: le aperture più attese del 2023

Non ci sono solo i grandi gruppi internazionali a investire nello sviluppo della ricettività mondiale. L’exploit di richieste per i boutique hotel li ha infatti resi particolarmente attrattivi per il business dei piccoli gruppi e le new entry per il 2023 nel settore delle piccole strutture di charme non si contano.

Tra le novità più interessanti quella francese che porta la firma di Como Hotels & Resorts: il Como Le Montrachet, che inizierà ad essere operativo in primavera in Borgogna. Nata dalla riconversione dello storico Hotel Le Montrachet a Puligny-Montrachet, la nuova proprietà di Como è stata reinventata dalla designer Paola Navone e dispone di quattro edifici storici, che ospiteranno un totale di 31 suite e camere.



L'apertura graduale dell'hotel vedrà anche un Como Shambhala Retreat, il primo del suo genere in Francia, punti ristoro ed esperienze enogastronomiche.



In Grecia, invece, il gruppo Mast Hotels & Resorts sta aggiornando il suo Parga Beach Resort, nel Nord-Ovest del Paese. Situato direttamente sulla Valtos Beach, spiaggia bandiera blu, il resort di lusso inaugurerà 23 nuove suite superesclusive nel maggio 2023. La decisione di espandersi è stata presa in seguito al fatto che, dopo la pandemia, il resort ha registrato un aumento del 30% delle prenotazioni anno dopo anno. Le suite saranno caratterizzate da un design minimalista e saranno avranno balconi privati e terrazze, mentre alcune disporranno anche di piscine private.



In Turchia si prepara alla sua prima stagione completa il boutique resort Yazz Collective. Situato a Fethiye, all'interno di una baia privata, è accessibile solo via mare e dispone di un ristorante sulla spiaggia, con menu a base di ingredienti stagionali e prodotti locali, un bar e 16 lussuose sistemazioni tra giardini verdeggianti, perfettamente integrate con la natura circostante.



Passando alla Tunisia, tra le new entry più attese c’è, secondo TopHotelNews, il primo resort nel deserto di Cenizaro Hotels and Resorts, The Residence Douz, che sarà inaugurato a settembre 2023. La seconda apertura del brand nel Paese è un all suite con 50 ville, che si estende all'interno di una tenuta di 40 acri. Le sistemazioni dispongono di terrazze private e piscine ombreggiate da tettoie in tela e sono arredate con tappeti tradizionali tessuti a mano e dettagli in mattoni di Tozeur. Tre i ristoranti, che servono piatti della cucina mediterranea, tunisina e internazionale, mentre la spa dispone di un hammam tradizionale, otto sale per trattamenti e bagni turchi. Presente anche il Kids 'Club, con una torre di osservazione per avvistare animali selvatici come fennec e gazzelle.