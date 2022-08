Como Hotels & Resorts, novità d'autunno. Castello del Nero prolunga l'apertura e riapre il Bhutan

Novità autunnali in casa di Como Hotels & Resorts: il Como Castello del Nero (nella foto) allunga l'apertura stagionale fino al 1 dicembre e propone alcune esperienze uniche nella tenuta, riservate ai propri ospiti.

Il 24 novembre poi ci sarà uno speciale Thanksgiving in stile italiano per gli ospiti americani e non solo.

Inoltre, buone notizie in arrivo dal Bhutan. Il regno himalayano riapre le porte il prossimo 23 settembre. Chiusi i confini dal marzo 2020 per la pandemia, la destinazione riapre così ai viaggiatori internazionali e riaprono anche le due proprietà, Como Uma Paro e Como Uma Punakha.