COMO Hotels and Resorts lancia i COMO Journeys

Si chiama COMO Journeys la collezione di retreat messa in campo da COMO Hotels and Resorts per consentire agli ospiti di acquisire nuove conoscenze guidati da esperti di fama mondiale. I COMO Journeys includono esperienze attive, avventurose, creative e culinarie e riuniscono persone che hanno le stesse passioni e gli stessi modi di viaggiare.

Il lancio del nuovo prodotto prevede tre esperienze che si svolgeranno d’estate alle Maldive, in Thailandia e in Australia.



Alle Maldive, al COMO Cocoa Island, dal 30 maggio al 4 giugno si svolgerà un retreat dedicato al kitesurfing, tenuto da Youri Zoon, due volte campione del mondo della disciplina. Gli ospiti possono usufruire gratuitamente di lezioni di yoga COMO Shambhala e di trattamenti benessere esclusivi presso la spa dell'isola.



Dal 24 al 26 giugno, in Thailandia, al COMO Point Yamu, si terrà invece un ritiro dedicato alle donne, un fine settimana all’insegna del benessere è accompagnato da Renata Citrons. Le attività includono un seminario di guarigione con il suono, una sessione di Yin Yoga, pittura terapeutica di mandala, oltre a incontri dedicati al ruolo dell'alimentazione durante le fasi del ciclo femminile.



Infine, dal 26 al 28 agosto appuntamento in Australia, a Perth, dove al COMO The Treasury si terrà un retreat dedicato a mente, corpo e spirito, creato in collaborazione con Megan Larsen, fondatrice di Sodashi, con tante esperienze di benessere, da una meditazione ayurvedica "melodia della pioggia" e un seminario sulla miscelazione dell'olio essenziale, al bilanciamento dei chakra e alla guarigione del suono