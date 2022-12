Le mete del Natale secondo Airbnb: gli stranieri scelgono Roma

Vacanze romane per gli stranieri a Natale. Secondo i dati diffusi da Airbnb la Capitale si conferma in vetta alle preferenze dei turisti internazionali in visita in Italia per le feste di fine anno. Si tratta principalmente di statunitensi, francesi, spagnoli, brasiliani e tedeschi.

Dopo la Città Eterna si piazzano Firenze, Milano, Venezia e Napoli.



Dove vanno gli italiani

Per quanto riguarda gli italiani la montagna si conferma al top delle preferenze. In particolare le attenzioni dei connazionali si concentrano sul Trentino Alto Adige: Bolzano e Trento si piazzano infatti in testa alla top ten delle mete dell’inverno. Seguono tra le prime cinque Breuil-Cervinia (in Valle d’Aosta), Roccaraso (Abruzzo) e Merano (Trentino Alto Adige).



Chiudono la classifica Verona (Veneto), Andalo (Trentino Alto Adige), Abetone (Toscana), Aosta (Valle d’Aosta) e Aprica (Lombardia).



In merito alle categorie più prenotate sulla piattaforma, gli italiani quest’inverno opteranno per alloggi presenti nelle categorie Parchi Nazionali e Sci, ma anche Città popolari e, in controtendenza rispetto all’inverno in montagna, alloggi con Piscine Incredibili e sulla Spiaggia. Rispetto ai servizi richiesti, nella top 5 degli italiani troviamo al primo posto cucine accessoriate, seguite da wifi, piscina, riscaldamento e parcheggio gratuito.



Guardando al 2023, il mirino degli italiani è puntato oltreoceano. New York sta scalando la classifica delle più ricercate, piazzandosi davanti alle grandi città europee (Barcellona, Parigi, Napoli, Amsterdam).