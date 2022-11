Airbnb: nasce la sezione Start per facilitare le pubblicazioni di annunci

Nuova sezione AirbnbStart per facilitare la pubblicazione degli annunci sul portale, un’assicurazione ad hoc per gli host e 6 nuove sezioni. Sono queste le novità del portale Airbnb, che si rinnova in vista dell’inverno puntando in questo caso sulle funzioni b2b.

“Airbnb è nata durante un periodo di recessione. Io e Joe non potevamo permetterci di pagare l’affitto, così abbiamo gonfiato tre materassini ad aria e creato AirBed & Breakfast. Presto persone da tutto il mondo si sono unite a noi - dice Brian Chesky, ceo e cofondatore di Airbnb -. Oggi, proprio come durante la recessione del 2008, le persone sono interessate ad avere un guadagno extra attraverso l’ospitalità. È per questo che abbiamo creato un modo semplice con cui milioni di persone possono pubblicare un annuncio su Airbnb”.



Con AirbnbStart il nuovo host viene messo in contatto con un Superhost che fornisce assistenza personalizzata, rispondendo alle prime domande e accompagnandolo fino all’arrivo del primo ospite. Si può comunicare con il Superhost via audio, video o messaggio. 1.500 Superhost in più di 80 paesi aiuteranno i nuovi host a iniziare ad ospitare.