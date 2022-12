Roma, strutture piene all'85 per cento: le stime degli albergatori

Buone le previsioni per la fine anno a Roma, anche se una stima attendibile è resa più complicata dalle prenotazioni last minute che sembrano caratterizzare queste vacanze nella Capitale.

Al momento, comunque, gli albergatori “si aspettano almeno l’85% di occupazione, ma anche di più, considerando che il 75% è stato sfiorato con il ponte dell’Immacolata” ha spiegato il presidente di Assoturismo Roma e Lazio di Confesercenti, Daniele Brocchi, interpellato da Agenzia Nova.



Il dubbio sui numeri rimane visto che “il problema è che chi viaggia a Capodanno sono soprattutto i giovani che prenotano last minute, e questo rende difficile fare previsioni” ha aggiunto il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli.



“I turisti stanno arrivando piano piano, visto che ormai le prenotazioni si fanno principalmente online e a ridosso degli eventi - ha aggiunto Brocchi -. Stanno salendo lentamente, con una decrescita per le giornate della vigilia, Natale e Santo Stefano, quando le persone sono occupate con le cene in famiglia. Dal 26 in poi, invece, c’è un trend in risalita” ha concluso.