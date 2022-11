L'Hilton Rome Eur La Lama apre le prenotazioni per gennaio

Sono aperte le prenotazioni a partire da gennaio 2023 per l’Hilton Rome Eur La Lama, la nuova struttura che debutterà nel cuore del quartiere Eur a Roma. Un hotel futuristico, esempio di maestria architettonica, il cui nome ‘La Lama’ deriva proprio dalla sua fisionomia e che sorge accanto al Rome Convention Center La Nuvola, ambedue progetti di Massimiliano Fuksas.

L’albergo si sviluppa su 16 piani per 60 metri di altezza, 130 di lunghezza, 16 di larghezza, con 6 ascensori panoramici, per ospitare 439 camere, due ristoranti, alttrettanti bar, una sala fitness e 7 sale riunioni. Una realtà che darà lavoro a oltre 200 persone nei diversi reparti dell’hotel e che rappresenta il prossimo capitolo della partnership tra Icarus e Hilton dopo l’Hilton Rome Airport, inaugurato più di 20 anni fa quale primo albergo aeroportuale in Italia, al quale si è poi aggiunto nel 2016 l’Hilton Garden Inn Rome Airport.