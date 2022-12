Porte aperte all'Hilton Rome Eur La Lama, svelati gli interni

Suscitare una forte emozione nei visitatori già all’ingresso, per poi mantenerla nel susseguirsi di ambienti, passando dal contrasto di marmi bianchi e neri della hall ai colori più caldi nella lounge e nei piani dedicati alle camere. Questo l’obiettivo dell’interior design dell’Hilton Rome Eur La Lama, la struttura avveniristica ideata da Fuksas che caratterizza l’intero quartiere Eur di Roma.

Il colpo d'occhio

L’edificio, 130 metri di vetro nero trasparente, si sviluppa in altezza per 16 piani, con forme semplici e lineari che vengono riportate anche all’interno, dove a curare l’interior design è stato chiamato lo Studio Lorenzo Bellini.



La grande hall, affacciata su viale Europa, dà il benvenuto agli ospiti in tutta la sua imponenza: lo sguardo si perde fino al 16° piano, un immenso volume vuoto alto 60 metri, su cui affacciano i ballatoi dei piani come fossero sospesi.



Nella progettazione delle 439 camere è stata privilegiata la forte trasparenza tra gli ambienti, nell’ìintento di rendere il più possibile permeabili le aree interne, enfatizzando la comunicazione tra camera da letto e bagno. Gli arredi, le lampade, i desk e gli imbottiti sono stati tutti realizzati su disegno dello Studio Lorenzo Bellini, salvo le poltroncine degli scrittoi.



La Presidential Suite

Al 16esimo piano le suite sono caratterizate dal binomio blu/carta da zucchero come colore dominante. Gli spazi sono ancora più imponenti nella Presidential Suite, che si sviluppa su due piani, con pezzi unici del design d’epoca italiano d’inizio secolo e una terrazza esterna arredata per godere della vista incredibile su Roma.



Al piano terra proprio di fronte all’ingresso si nota il lounge bar, dall’atmosfera calda e conviviale, grazie ai toni caldi del parquet in noce scuro. Qui diventa protagonista il bancone di circa 13 metri di lunghezza, completamente rivestito in marmo naturale Emperador, con un top realizzato in marmo nero assoluto.



All’interno del lounge la library, uno spazio caratterizzato da una grande libreria lignea in finitura nera, che crea una parziale divisione tra gli ambienti e accompagna l’ospite verso il ristorante.

L’area dedicata a riunioni ed eventi include un business center, una executive lounge e sale modulari dotate delle più moderne tecnologie.



Infine al 15esimo piano la sorpresa di un ristorante con bar, in fase di realizzazione, con vista a perdita d’occhio e, dall’altro lato, la spa con fitness center e una terrazza.