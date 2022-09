Hilton cresce in Marocco: Waldorf Astoria debutta a Tangeri

Il brand di Hilton Worlwide Waldorf Astoria debutta in Marocco con il Waldorf Astoria Tangier. Il nuovo resort di fascia alta sarà inaugurato nel 2025 in una posizione privilegiata, sulla costa nord-occidentale del Paese.

La struttura è il risultato di un accordo recentemente firmato tra Hilton e lo sviluppatore locale Star Hill Tangier SA e, nelle intenzioni del gruppo alberghiero, è destinata a diventare l’hub di lusso più conosciuto della città. Circondato da una vegetazione lussureggiante, l'hotel dispone di 115 camere e suite in stile contemporaneo, tra cui, spiega TopHotelNews, 21 ville con piscina privata e una Villa Reale di 1.250 mq. Si prevede inoltre che la spa di lusso di 3.000 mq del resort sarà la più grande destinazione di benessere olistico del paese.

Cinque i ristoranti incluso un Peacock Alley, sinonimo del marchio Waldorf Astoria. Il resort di lusso sarà anche dotato di spazi multifunzionali per riunioni e sale riunioni per ospitare meeting di lavoro, celebrazioni e grandi eventi.



Un Paese in rapido sviluppo

“Tangeri - osserva Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development per l’Europa, il Medioriente e l’Africa di Hilton - è una destinazione elegante che sta assistendo a un rapido sviluppo”.

“In tutto il Marocco - aggiunge - stiamo facendo crescere il nostro portafoglio di hotel, basandoci sul significativo slancio che il Paese sta vivendo per i viaggi e il turismo, con il progetto di arrivare quasi a triplicare la nostra presenza nei prossimi anni con aperture per tutti i nostri brand".



Hilton gestisce attualmente quattro hotel in Marocco: Hilton Tangier City Center Hotel & Residences, Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa, Hilton Garden Inn Tangier City Centre e la sua apertura più recente, l’Hilton Garden Inn Casablanca Sud. Con sette hotel in fase di sviluppo in località in tutto il paese, Hilton prevede di aprire Conrad Rabat Arzana e Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spalater nel 2022 e DoubleTree by Hilton Marina Agadir Hotel & Residences a seguire, nel 2023.