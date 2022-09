Hilton Worldwide continua la marcia asiatica: venti le new entry previste

Sono venti le nuove strutture di lusso che Hilton Worldwide ha intenzione di inaugurare nell’Asia Pacifico. Con lo sviluppo di marchi quali Waldorf Astoria, Conrad e LXR il gruppo arriverà a offrire alla clientela oltre 50 hotel di lusso nella regione nei prossimi anni.



Sei le new entry nell'anno in corso: Waldorf Astoria Xi'an, Waldorf Astoria Shanghai Qiantan, Waldorf Astoria Kuala Lumpur, Waldorf Astoria Sydney, Conrad Nagoya e una proprietà LXR Hotels & Resorts a Bali.

L'interesse degli investitori

La ripresa post-pandemia ha suscitato un crescente interesse dei proprietari e degli sviluppatori per gli immobili ricettivi: il volume degli investimenti degli hotel della regione nel 2021 è cresciuto del 46% su base annua superando i 12 miliardi di dollari e gli investitori si sono concentrati sull'acquisizione di beni di lusso o resort.



"Hilton - sottolinea Alan Watts, presidente Asia Pacifico di Hilton - è la società alberghiera a più rapida crescita in Asia Pacifico e questo segnala la fiducia che proprietari e sviluppatori hanno nella nostra capacità di catturare la domanda crescente di soggiorni up level”.



Gli occhi del gruppo, spiega TopHotelNews, si posano soprattutto sulla Cina: quando sarà aperto, il Waldorf Astoria Xi'an sarà uno degli edifici più alti di questa antica città. Progettato da Yabu Pushelberg, l'hotel trarrà ispirazione dalla cultura millenaria della città e integrerà l'eleganza orientale con il design moderno. Il Waldorf Astoria Shanghai Qiantan sarà invece il secondo hotel Waldorf Astoria della città. Situato nel nuovo distretto business di Shanghai, l'area del New Bund, offrirà viste panoramiche sul fiume Huangpu.



Nei prossimi cinque anni il brand Waldorf Astoria raddoppierà la presenza in Asia Pacifico. Il Waldorf Astoria Kuala Lumpur e il Waldorf Astoria Jakarta apriranno nel 2024 e segneranno l'ingresso del brand in Malesia e Indonesia. Un anno dopo il Giappone accoglierà il primo hotel Waldorf Astoria del Paese a Osaka (Waldorf Astoria Osaka). Nel 2026 Hilton introdurrà questo marchio di lusso anche in Australia e al Circular Quay di Sydney con il Waldorf Astoria Sydney.