di Gaia Guarino

Con l'inaugurazione di Nh Collection Milano City Life, un progetto che ha visto la luce dopo 5 anni di lavoro e un investimento di quasi 50 milioni di euro, Nh Hotel Group mette a segno il suo dodicesimo 'colpo' nel capoluogo lombardo. "Questa è la dimostrazione dell'impegno di Nh con Milano", sottolinea Hugo Rovira, managing director southern Europe & Usa.

"La città è cambiata e cambierà ancora di più nei prossimi dieci anni, la nostra volontà è quella di continuare a credere nell'Italia portando nel Paese anche altri nostri brand come Tivoli e Anantara".



Nel frattempo, a dicembre verrà inaugurato Nh Milano Corso Buenos Aires che aggiungerà altre 100 camere all'offerta alberghiera cittadina, puntando a essere un nuovo punto di riferimento all'interno del frequentatissimo shopping district.



I progetti in campo

"Dopo la pandemia è cambiato tutto", prosegue Rovira. "La ripresa è notevole e stiamo superando i numeri del 2019, operando ancora senza i mercati asiatici e senza buona parte dei consueti grandi eventi".



Nh, inoltre, non smette di impegnarsi nel campo della sostenibilità e sulle proprie attività di Csr. Con l'obiettivo zero emissioni entro il 2050, prosegue con gli investimenti sul fronte energetico (di recente sono stati impegnati 2 milioni di euro). Con risultati importanti: il 62% dell'energia proviene oggi da fonti rinnovabili. A questo si somma il progetto 'Hotels with a Heart', un'iniziativa che consente alle famiglie di bambini ricoverati in ospedale lontano da casa per gravi patologie, di poter essere vicine ai propri piccoli soggiornando gratuitamente in strutture Nh.



Infine, non manca l'attenzione alla formazione dei giovani che desiderano specializzarsi nelle professioni dell'hospitality. "Nh - conclude Rovira - durante lo scorso anno ha formato più di 3.300 ragazzi che speriamo di riuscire a inserire presto nel mondo del lavoro".