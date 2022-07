NH Hotel Group archivia il trimestre migliore di sempre

Non ci sono dubbi: quello conclusosi a giugno è stato il miglior secondo trimestre di sempre per NH Hotel Group. Da aprile a giugno, infatti, il gruppo ha registrato ricavi totali per 508,8 milioni di euro, l’8,5% in più rispetto allo stesso trimestre del 2019 e più del triplo dei 153,6 milioni registrati nel secondo trimestre del 2021. Nello stesso periodo l’utile netto totale è stato di 61,6 milioni di euro, a fronte di una perdita di 21,3 milioni di euro tra aprile e giugno 2021. Si tratta dell'utile trimestrale più alto ottenuto dal Gruppo in tutta la sua storia.

L'exploit dei viaggi leisure

Tra gennaio e giugno NH Hotel Group ha registrato ricavi per 742,4 milioni di euro, più del triplo rispetto ai 215,9 milioni di euro ottenuti nei primi sei mesi del 2021. Grazie all’exploit dei viaggi leisure a alla ripresa anche di quelli d’affari, incominciata nel mese di marzo, il gruppo è riuscito a superare anche i risultati raggiunti nel secondo trimestre del 2019 pre-pandemico aumentando il risultato netto dell’89,4%.



“A medio termine - sostiene Ramón Aragonés, ceo di NH Hotel Group - ci aspettiamo che l'attuale forza del segmento leisure e il notevole incremento dei viaggi business ci permettano di consolidare questa ripresa". A giugno 2022 i ricavi hanno superato i 190 milioni di euro, nuovo record mensile per il Gruppo, che batte i 175 milioni ottenuti a ottobre 2019.