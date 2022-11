Nh Hotel Group, tariffe in crescita del 28% rispetto al 2019. Italia meta più costosa

Una tariffa media di 120 euro nei primi 9 mesi del 2022 per i 350 alberghi di Nh Hotels Group. Mettendo a confronto le diverse destinazioni, emerge che il prezzo medio più alto è quello dell'Italia, dove si arriva a 155 euro; la più bassa invece è in America Latina, con 71 euro.

Ma nel periodo tra luglio e settembre, ovvero nei mesi di alta stagione, la tariffa media a livello globale è crescita a 130 euro, come riporta hosteltur.com, con un incremento del 28,1% rispetto allo stesso periodo del 2019, quando la cifra si era fermata a 101 euro. Rispetto allo scorso anno invece il dato è balzato del 42,2%.



L'occupazione si mantiene leggermente sotto il 2019, arrivano al 69,5%, ovvero 5 punti percentuali in meno rispetto al 2019, ma 20 al di sopra del 2021. Il RevPar consolidato, sempre nel solo terzo trimestre, è cresciuto del 19% rispetto al 2019.



Ma il trend è in crescita: la ripresa del traffico business ha fatto salire la tariffa media a settembre a 145 euro, con un'occupazione al 75%.