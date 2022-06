Sono 3.700 le imprese che beneficeranno del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto che il PNRR ha istituto in favore delle aziende del settore turismo.

Sono stati pubblicati ieri, infatti, gli elenchi dei beneficiari che si sono aggiudicati i 600 milioni di euro messi come posta del bando che si era svolto nel mese di marzo scorso. A questo link è possibile trovare tutto l’elenco delle imprese che si sono aggiudicate il contributo.



Le domande erano state in totale 6.801, ma quelle accolte solo 3.700.



Secondo un’analisi dell’ufficio studi di Feberalberghi, sono state 46 le imprese ad aggiudicarsi un contributo che supera i 500mila euro: il contributo più alto è stato assegnato alla Solaris srl, per oltre 1 milione di euro.



A seguire, 183 aziende riceveranno fra i 400mila e i 500mila euro, 65 fra i 300 e i 400mila, 575 fra i 200 e i 300mila. Il gruppo più numeroso, 1.819 aziende, riceverà un contributo compreso fra i 100 e 200mila euro, 526 imprese si collocano fra i 100mila e i 50mila euro e 486 sotto i 50mila euro.



Il credito d’imposta potrà essere ceduto a terzi o fruito in compensazione con le modalità indicate all’articolo 9 dell’avviso pubblico del 23 dicembre 2021. Il contributo a fondo perduto sarà erogato a mezzo bonifico bancario alle coordinate Iban indicate al momento di presentazione della domanda, con le modalità indicate all’articolo 10 dell’avviso pubblico del 23 dicembre 2021.