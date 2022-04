Credito d’imposta hotel: chiesti 3 miliardi di euro, disponibili solo 600 milioni

È scaduto il 30 marzo scorso il termine per la presentazione della domande per il credito d’imposta e per il contributo a fondo perduto per ristrutturazioni ed efficentamento energetico, dedicato alle imprese turistiche.

Al termine della presentazione, il Ministero ha comunicato che sono state inviate 7.415 domande, per una richiesta totale di circa 3 miliardi di euro fra credito d’imposta e fondo perduto.



Le risorse disponibili, però, ammontano a 600 milioni, ma potranno essere incrementate da ulteriori risorse dello Stato, delle Regioni e dell'Unione Europea. È previsto che vengano finanziati almeno 3.500 progetti all’interno della cifra stanziata.