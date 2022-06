In arrivo altri fondi a sostegno dell’industria turistica. Questa volta è l’ora del Tax Credit Riqualificazione. Nelle scorse ore è stato pubblicato nella pagina 'Atti di concessione' del sito del Ministero del Turismo il decreto di ammissione alle agevolazioni per le strutture ricettive e termali che hanno presentato istanza in riscontro all’Avviso pubblico del 10 giugno 2022 (prot. 7527/22), unitamente all’elenco delle istanze ammesse.

Le imprese ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali ed all’aria aperta ammesse potranno usufruire di un credito di imposta nella misura del 65% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 - entro il massimo di 200.000 euro - per interventi di: manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; eliminazione delle barriere architettoniche; incremento dell’efficienza energetica; adozione di misure antisismiche; acquisto mobili e componenti di arredo; realizzazione di piscine termali ed acquisizione di attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività degli stabilimenti termali.



I prossimi step

Nei prossimi giorni, il Ministero invierà alle aziende beneficiarie le autorizzazioni alla fruizione delle risorse, con indicazione dell’importo del credito effettivamente spettante. A partire dalla ricezione della comunicazione – precisa il dicastero in un nota - le imprese potranno utilizzare il credito spettante, esclusivamente in compensazione, secondo le modalità previste dall’articolo 5, comma 7 del decreto interministeriale prot. n. 3934 del 17 marzo 2022.



L’elenco completo delle istanze ammesse è disponibile a questo link