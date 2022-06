Le Méridien si trasforma, ecco i progetti in atto nel mondo

“Non si tratta semplicemente di una rinascita fatta di ristrutturazioni di hotel. È sì un tributo al passato, ma anche un modo di dimostrare come abbiamo saputo adattarci ed evolvere per soddisfare le esigenze in continuo mutamento dei viaggiatori del mondo di oggi”.

Queste le parole con cui Jennifer Connell, Global Brand Leader, Le Méridien Hotels & Resorts, anticipa i progetti in corso in questo anno che segna il 50esimo compleanno di Le Méridien Hotels & Resorts, il marchio europeo parte del portafoglio di Marriott.



L'interpretazione di una destinazione

Con oltre 105 hotel e resort in tutto il mondo, il brand ha in atto numerose opere di restyling il cui obiettivo è richiamare un design accurato che, spiega Aliya Khan, vice president of design, Lifestyle Brands, Marriott International, “offra un'interpretazione di una destinazione con dettagli che ne riflettono l'arte, la cucina e la cultura locale”.



Tra i piani già ultimati quello relativo al Le Méridien Lav di Spalato, situato sulla costa dalmata, a breve distanza in auto dal centro di Spalato. L'hotel, che ha riaperto ad aprile, offre viste spettacolari sulla costa adriatica e sulle isole vicine. L’atmosfera è moderna, ma i segni del passato sono presenti ovunque, a cominciare dalle fotografie in bianco e nero della metà del secolo che documentano la vita quotidiana a Spalato.



In Spagna a Tarragona Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa, originariamente costruito nel 1929, ha completato una ristrutturazione completa che lo ha trasformato nell’hotel con uno dei più grandi centri termali della Spagna.

In Asia Le Méridien Cyberport, Hong Kong riaprirà a luglio in versione di elegante hotel lifestyle che sarà completamente trasformato con un uso accentuato di materiali naturali locali. Situato sullo sfondo del pittoresco Pok Fu Lam Reservoir e del Victoria Peak, l'hotel verrà rilanciato come destinazione balneare. Dovrebbe invece completare la ristrutturazione entro questo mese Le

Méridien Bangkok, nel quartiere commerciale Silom della capitale thailandese.

Infine a Mauritius è stato oggetto di lavori di restyling Le Méridien Ile Maurice, che sorge lungo la spiaggia sabbiosa Pointe aux Piments, sulla costa nord-occidentale dell’isola. Il nuovo design del resort fronte mare, che è stato completato ad aprile, fa cenno al ricco patrimonio dell'isola ospitando opere d'arte locali e creando un ambiente stimolante per gli amanti. Le camere moderne e minimali passano senza soluzione di continuità dall'esterno verso l'interno con tocchi di crema e blu che si abbinano a tessuti a tema locale e testiere personalizzate che riflettono i materiali originari di Mauritius.

Guardando al futuro, completeranno i lavori di ristrutturazione il prossimo altri hotel del brand come Le Méridien New Orleans e Le Méridien Tampa, The Courthouse.