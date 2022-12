Le Méridien fa il bis a New York con un hotel sulla Fifth Avenue

Le Méridien raddoppia a New York aprendo il Le Méridien New York, Fifth Avenue, in un edificio di 21 piani progettato dall’architetto Gene Kaufman, a pochi minuti di strada dall’Empire State Buidling e dal Flatiron, ma anche vicinissimo al NoMad district e a Herald Square.

L’hotel dispone di 165 camere e, all’ultimo piano, ci sono 17 appartamenti per soggiorni di lunga durata, con vista mozzafiato sulla Fifth Avenue. Gli interni sono stati progettati da Paul Vega e Vennie Lau dello studio di design VLDG con sede nel New Jersey.



La struttura comprende un bar della hall, un ristorante aperto tutto il giorno che serve piatti italiani di ispirazione stagionale e un centro benessere operativo 24 ore su 24.



Le camere sono ispirate allo stile modernista della metà del secolo scorso, mentre negli spazi comuni si trovano murales che raffigurano la mappa di Manhattan, opere con disegni geometrici audaci e colori contrastanti e una scultura luminosa a parete in acrilico.