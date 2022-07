I tramonti estivi sui rooftop Le Méridien: arrivano le Summer Soirée

Godersi la golden hour estiva sui rooftop degli hotel Le Méridien. Partono le Summer Soirée nelle strutture del brand parte del portfolio Marriott Bonvoy.

Fino alla fine della stagione, alcuni degli indirizzi che aderiscono al programma internazionale Au Soleil by Le Méridien permetteranno di godersi l’ora che precede il tramonto in un ambiente sofisticato e glam, assaporando un calice di rosé ghiacciato e ascoltando musica dal vivo.



Le proposte

Le Méridien Etoile inviterà gli ospiti a scoprire lo stile della Parigi anni '70. Dal 15 luglio al 30 settembre gli ospiti potranno intraprendere infatti un tour di due ore per le strade parigine e i luoghi simbolo a bordo di una Citroën 2CV d'epoca risalente agli anni Quaranta. Il viaggio nel tempo sarà immortalato da una Polaroid in bianco e nero o a colori, che gli ospiti potranno portare a casa come souvenir.



Le Méridien Barcelona proporrà un menù dedicato di Petit Plates, tra mini baguette di ispirazione mediterranea e pinchos con ingredienti locali, dalle ostriche al pesce alla griglia, il tutto accompagnato da sangria e rosé, spritz e aperitivi abbinati, parte dello Sparkling Programme firmato Le Méridien. Ogni giovedì e ogni sabato, inoltre, il ristorante ospiterà DJ set e musica jazz.



Le Méridien Lav Split proporrà viste panoramiche sul Mare Adriatico al tramonto. Il ristorante 7 Palms offrirà un'ampia scelta di pranzi e durante la golden hour del mercoledì un'esibizione di musica dal vivo, accompagnata da rosé e da finger food di calamari, gamberi saganaki, soparnik e prosciutto.



Dal rooftop de Le Méridien Hamburg sarà possibile, invece, godere del lungofiume e sorseggiare uno speciale cocktail Au Soleil dal nuovo menù estivo. Al calar del sole, ci si potrà divertire con giochi tradizionali rivisti in chiave moderna, tra cui l'iconico backgammon, il gioco del tris e il Jenga. Gli ospiti potranno rilassarsi ascoltando DJ set dal vivo e ammirare lo splendido tramonto con vista su uno dei panorami più suggestivi di Amburgo.



Al Le Méridien Istanbul Etiler, infine, sarà possibile rilassarsi in una cabina privata intorno alla piscina, con un bicchiere di rosé ghiacciato sotto i raggi del sole.