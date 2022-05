Nobu Hotel a Madrid: quinto albergo in Spagna per la catena di Robert De Niro

Robert De Niro aprirà un Nobu Hotel a Madrid. L’attore ha recentemente confermato alla stampa spagnola che la sua catena alberghiera, Nobu Hospitality, ha scelto la città per la sua 11esima struttura in Europa. L’albergo – il quinto del brand in Spagna – sorgerà in un edificio rilevato alla fine del 2021 da Millenium Hospitality Real Estate per 36,7 milioni di euro, riporta Hosteltur.

Inizialmente complesso aziendale di proprietà di Mutualidad de la Abogacía, l’immobile si trova in Calle Alcalá 26, tra Plaza de Cibeles e Puerta del Sol, ed è stato da poco riconvertito per uso alberghiero. “Siamo entusiasti di lanciarci finalmente nella magnifica città di Madrid - ha dichiarato alla testata il ceo di Nobu Hospitality, Trevor Horwell - una vivace mecca dell'arte, della cultura e della cucina”.



La data di apertura del Nobu Hotel Madrid non è ancora stata annunciata, così come il numero delle camere, ma, stando alle prime anticipazioni, la struttura sarà dotata anche di ristorante e bar Nobu su tre livelli, lounge sul tetto con vista sullo skyline, palestra e centro termale.