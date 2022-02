Nobu Hotel sbarca in Grecia a Santorini

Aprirà nella primavera di quest’anno il Nobu Hotel and Restaurant Santorini, il primo investimento in Grecia di Nobu Hospitality, la catena alberghiera lifestyle fondata da Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper che oggi mette a disposizione degli ospiti 26 hotel nel mondo.

Il boutique hotel, situato a Imerovigli, accoglierà gli ospiti in camere e ville con piscina privata con vista sulla Caldera, una piscina a sfioro su due livelli per godersi il tramonto e un ristorante che serve la tipica cucina fusion giapponese-peruviana dei Nobu restaurant.



Lo sbarco di Nobu Hotel in Grecia è sotto l’egida di MonteRock International, che ha stretto una partnership con il brand Nobu e di Epoque Collection.